Gabbiadini, l'agente: "Manolo è in ripresa! Serie A? Se la salute è la cosa più importante, bisogna tornare a giocare più tardi"

Serie A - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Silvio Pagliari, procuratore dell’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Manolo è in ripresa dopo un periodo un po’ così, va tutto bene adesso. Serie A? Se la salute è la cosa più importante, bisogna tornare a giocare più tardi: certo il lato economico ha una sua importanza, il calcio non può rimanere fermo altrimenti ci sarebbero più morti per problemi economici che per problemi di salute. C’è un comitato scientifico che deve decidere i tempi giusti per tornare alla vita di tutti i giorni. Il calciomercato? Sono sempre stato per una sessione più corta, stavolta dico di no: sarei superficiale, più che altro perchè non sapremo quando finiscono i campionati e quando inizieranno i prossimi. Io lo farei di un mese e poi di due settimane in riparazione, ma sempre a seconda delle date. Sarà un mercato basato sugli scambi? Se il campionato non si chiude, prende tutto un’altra piega. Chi avrà disponibilità economica potrà approfittare di chi sarà in difficoltà, dire che sarà un mercato povero non mi trova d’accordo. Non capisco perchè l’AIC debba parlare dei contratti che abbiamo fatto noi, come associazione agenti abbiamo fatto un comunicato distensivo nei confronti delle società. Giuntoli? L’ho sentito la settimana scorsa, per sapere come stava. Sono convinto che nella sua testa ci siano le idee giuste per il Napoli”