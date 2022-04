Futuro Koulibaly, Antonelli svela: "È felice a Napoli nonostante le offerte delle big!"

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Il difensore senegalese è felice a Napoli ma il contratto è in scadenza al 30 giugno 2023. Ed anche la sua situazione è da approfondire in estate.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato, parlando anche del futuro di Koulibaly:

"Il Napoli si è lasciato sfuggire qualcosa di importante, non mi aspettavo questo finale. Due partite non devono rovinare una stagione straordinaria. Spalletti ha saputo dare al Napoli un’identità e una forza incredibile e non deve essere criticato in maniera negativa. Ci vuole equilibrio, il Napoli ci ha fatto divertire e ha lottato per lo scudetto. Spalletti è un allenatore di un’intelligenza mostruosa e ha fatto le sue valutazioni. Io lo vedo dentro il mondo Napoli ambientato alla grande sopratutto con questa cultura, lo conosco e non si è mai ambientato così bene. Credo che si debba riconoscere chi deve partire, il Napoli sicuramente venderà e cambierà giocatori in alcuni ruoli. Fabian ha tanti estimatori e c’è un mercato dietro, Koulibaly oggi è strafelice di stare qui nonostante le big che lo vorrebbero e purtroppo non tutti i giocatori hanno il suo stesso modo di vedere le cose".