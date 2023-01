Fusi: "Che stagione Mario Rui! Ci si aspettava di più da Mourinho"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Roma. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Bilancio di Mourinho alla Roma? "José ha centrato il raggiungimento di una coppa europea come la Conference. In Italia, però, ci si aspettava forse qualcosa in più da un club ambizioso come la Roma".

Chi è il Fusi del calcio moderno? "Sono cambiati i ruoli e numerose situazioni. Ad oggi ci sono calciatori i quali riescono a fornire grandi prestazioni svolgendo sia la fase difensiva sia offensiva. Ai miei tempi erano valorizzati i giocatori i quali riuscivono a rendere meglio in una delle due fasi. Ma il calciatore è divenuto ormai universale, forse è complicato fare un paragone al giorno d'oggi".

Crescita mentale di Mario Rui? "È maturato tanto, si è inserito perfettamente nel contesto Napoli. Ha sposato benissimo i principi di un allenatore come Spalletti, è diventato un calciatore rilevante per le aspirazioni della società. Mario si è calato bene nell'ambiente partenopeo. Sta disputando una grande stagione".

Con la Roma è complicato esprimere il proprio gioco... "Ci sono squadre le quali giocano sull'avversario e tentano proprio di ostacolare il gioco avversario. Il Napoli, tuttavia, può affrontare queste situazioni per la situazione tranquilla in classifica. Giocherà con la serenità necessaria a mettere in difficoltà anche una squadra come la Roma".

Pensieri su Zaniolo? "Nicolò è un calciatore importante per tutto il calcio italiano, ma ha bisogno di fare il salto di qualità. Lo attenderà la prossima squadra dove riuscirà ad esplodere, squadra la quale potrà ammirare le sue qualità".