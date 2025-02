Fuser: "Sono stato vicino al Napoli, Scoglio voleva farmi capitano. Vi racconto una cosa di Conte calciatore"

Diego Fuser, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Kisskissnapoli.it. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"Lazio-Napoli di Coppa Italia nel 96/97? Solitamente ricordo più le vittorie che le sconfitte (ride ndr.). Lazio-Napoli di sabato? La Lazio doveva ritrovarsi dopo una flessione, ora è in ripresa. Sarà una bella partita come sempre, il Napoli è in testa alla classifica meritatamente. Napoli di Conte? Vedo una squadra con una grande mentalità, ha sempre voglia di non mollare e sembra non abbiano voglia di mollare il primo posto.

Conte calciatore? Siamo stati in nazionale insieme, mi ricordo che era bravissimo negli inserimenti, giocatore di quantità con gran voglia di fare. Possibilità 3-5-2 o Raspadori esterno alto? Bella domanda, non sono nella testa di Conte. Penso che l'allenatore valuterà lo stato di forma della squadra e poi sceglierà. Io vicino al Napoli in passato? Sì, assolutamente. Quando ero a Roma mi telefonò Scoglio, mi disse 'vieni che ti faccio fare il capitano', ma non potevo spostarmi da Roma per altre questioni e dissi di no anche se mi avrebbe fatto molto piacere. Raspadori? Lo vedo meno sulla fascia e più vicino a Lukaku".