Fu accostato al Napoli, ma James Rodriguez rivela: "Fui ad un passo dall'Atletico Madrid, il Real non mi lasciò partire! E' stata dura"

Ultime calcio Napoli - In quell'estate lì, a contenderselo erano Napoli e Atletico Madrid. James Rodriguez era sognato dai tifosi nell'estate in cui Carlo Ancelotti provò a fare un mercato di livello. Ma la verità, è che fu ad un passo dal vestire la maglia dell'Atletico Madrid. Fu poi il Real Madrid? a bloccarne la cessione, nonostante lo scarso utilizzo.

Nel corso di un'intervista a ESPN, infatti, James Rodriguez l'ha confermato:

"Bayern? Sarò sincero. Se non ci fosse stato Carlo Ancelotti non ci sarei andato. Lo dico con tutto il cuore, è stata una delle ragioni che mi ha fatto fare questa scelta. Atletico Madrid? L'affare era quasi fatto, ho parlato con Simeone, mi ha detto che sarei potuto essere un elemento importante, ma il Real non mi ha lasciato andare. Florentino Pérez sapeva che con Zidane non avrei giocato molto. È stato un anno duro, volevo venire all'Everton da Ancelotti e mostrare cosa so fare".