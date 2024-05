Frosio: "Conte rompe con tutto quello che è il passato del Napoli e affidarsi a lui significa pure ricostruire"

Calciomercato Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto Alex Frosio, giornalista

“Napoli-Lecce? Mi ha sorpreso il fatto che non ci sia stata reazione dal Napoli mentre da Bergamo arrivavano notizie che mettevano speranza agli azzurri. Anche quando il Napoli ha spinto non è riuscito ad alimentare quel momento con continuità, con quella voglia di vincere la partita.

Quando il livello di alcuni giocatori del Napoli scende, anche di poco, non basta più a vincere le partite.

Antonio Conte è l’antidoto a molte cose per il suo metodo di lavoro, per la carica che riesce ad infondere alle sue squadre e troverebbe una soluzione simile alla sua prima stagione alla Juve quando prese una Juve fuori dalle coppe. Conte è un allenatore top e fa rendere le sue squadre al top.

Conte rompe con tutto quello che è il passato del Napoli e affidarsi a lui significa pure ricostruire. La squadra non dovrà essere rifatta, ma restaurata. Non sarà facile sostituire giocatori come Osimhen, Kvara o Di Lorenzo, ma ripartendo da Conte si può”