Frosinone, Zortea: "Un bel segnale essere riusciti a recuperare lo svantaggio. Arriveremo alla salvezza"

Nadir Zortea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Frosinone dopo il pareggio contro il Napoli:

“La vittoria diciamo che ci manca, veniamo da tre pareggi di fila. Oggi potevamo uscire con i tre punti come nelle precedenti ma siamo contenti di non aver mai mollato, recuperando due volte. Un bel segnale. I ringraziamenti di Cheddira? Ci sono stati, anzi nel primo tempo di era innervosito perché non gli avevo crossato la palla nel primo tempo ma nei secondo 45’ il primo pallone utile gliel’ho crossato e sono contentissimo. Peraltro un gol bellissimo. Noi lavoriamo molto, gli esterni cercando di dare equilibrio alle due fasi. Solidità e compattezza dietro e spingere alla ricerca di qualche spazio nello schieramento avversario o qualche movimento che possa favorire gente come Soulé e Reinier.

E’ quello che ci chiede il mister. Abbiamo trovato un po’ di solidità maggiore anche se a quattro lavoravamo comunque bene ma subivamo a fronte di piccole disattenzioni. Ora le stiamo limando bene, credo. Penso che la nostra squadra sia veramente forte, abbiamo delle individualità davvero incredibili. Ogni settimana vedo delle grandi giocate che non si vedono da tante parti e tra le squadre che sono là sotto a lottare per la salvezza. Con le cose che stiamo aggiustando arriveremo all’obiettivo”.