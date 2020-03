Frosinone, Stirpe: "Sospensione campionati? Andrebbero cristallizzati anche i conti delle società, anche i tifosi vanno salvaguardati"

Ultimissime Napoli - Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Se la stagione non dovesse riprendere, i conti dei club dovrebbero essere cristallizzati fino a quando c'è stata l'attività. Se una prestazione non viene eseguita, non può esserci il pagamento di un corrispettivo. Vale lo stessoanche nei confronti dello State che non può pretendere tasse e contributi per quello che non si è fatto. I tifosi vanno risarciti senza ombra di dubbio, si potrebbero utilizzare sconti o voucher per gli anni successivi. La causa di forza maggiore esiste per club e tifosi. E' un momento drammatico che riguarda anche altre aziende"