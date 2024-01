Frosinone, il ds Angelozzi: "Zerbin? E' già stato con noi, vediamo se riusciamo a concretizzare..."

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato ai microfoni di DAZN:

"Bonifazi, Zortea e Zerbin? Sono tutti e tre giocatori cche ci piacciono. Zerbin è già stato con noi, gli altri due ci piacciono. Vediamo se riusciamo a concretizzare, finché non ci sono le firme bisogna aspettare. Huijsen che nei giorni scorsi è stato vicinissimo al Frosinone ma che ha poi scelto la Roma? Rammarico? No. Noi vogliamo gente che viene con voglia e che desidera di stare con noi. Era stato lui a cercare noi. Lui e il suo procuratore ci hanno pregato di venire a Frosinone e noi gli abbiamo aperto le porte. Ci hanno chiesto tremila cose e noi gli abbiamo dato tutto, abbiamo fatto pure una call con il papà e il figlio. Sinceramente, mi hanno deluso come persone. E' stata una cosa brutta. Erano venuti pure a cercare casa a Frosinone. Poi perché arriva una telefonata cambi tutto? Vuol dire che non ci meritiamo questa gente".