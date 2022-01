Frosinone, il ds Angelozzi su Gatti: "Non è detto che Gatti vada via", il Napoli ci pensa

In conferenza stampa, il direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha dichiarato:

"Gatti è ancora un giocatore del Frosinone, per cui non sto puntando su nessuna alternativa, che sia un elemento giovane o esperto. Gatti è attenzionato da parecchie squadre ma non è detto che debba andare via. Vediamo cosa succederà, anche se io sono propenso a pensare che possa accadere davvero poco. Poi, ogni situazione di mercato la andremo ad affrontare quando si rederà necessario farlo. Se valuteremo di cambiare un giocatore, ci adegueremo ma non ci sarà nessuna rivoluzione. Se ci saranno richieste, le soppeseremo con attenzione, ma non abbiamo questa impellenza di dover cedere. Poi se arriva un club importante che ci fa un’offerta, la valuteremo come è normale che sia. Ma non abbiamo stabilito nessuna cifra. La nostra intenzione è di tenere quanti più giocatori bravi nella rosa del Frosinone. Quanti agli acquisti, il nostro obiettivo è quello di migliorarci nella fase difensiva. Arriveranno, indipendentemente dalle uscite, 2 giocatori in difesa".