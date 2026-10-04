Frosinone, Alvini: "I miei figli non volevano parlarmi dopo la vittoria con il Como: avevano mezza squadra di Fabregas in campo al Fanta"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone che giocherà contro il Napoli sabato prossimo al Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento "Il Festival dello Sport":

"Il mio è un percorso lungo, nel ‘96 allenavo la squadra di Fucecchio, la squadra del bar, vincendo il campionato tra gli amatori. L’identità di squadra è quella che serve per giocare le partite, cercare sempre di vincere, avere un’idea e uno stile tuo. Cerchi di fare questo per arrivare alla vittoria. Dopo Frosinone-Como (sfida terminata 2-0, ndr) mia moglie mi dice: ‘I tuoi figli non vogliono parlare con te’. ‘Perché?’ ‘Avevano messo mezzo Como al Fanta. Non rifarei passi indietro sulle mie idee. Ricordo un Cremonese-Milan 0-0, in cui tutti ci facevano i complimenti ma noi avevamo giocato solo a difenderci senza proporre. Quello fu un passo falso che mi servì per non commettere mai più lo stesso errore".