Fresi: "Maksimovic-Manolas-Koulibaly, Gattuso non guarderà in faccia nessuno. Lui è rimasto a 15 anni fa nonostante il calcio sia cambiato"

Napoli - Salvatore Fresi, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli non è una piazza facile, Gattuso è stato bravo e comunque era già preparato ad un ambiente così caldo. Lui è bravo nella gestione perché è stato un calciatore umile che si è costruito da solo. Oggi il calcio è cambiato, ma Gattuso è rimasto quello di quindici anni fa e sta mettendo in pratica ciò che si faceva anni fa nel calcio italiano, vale a dire puntare molto sulla fase difensiva. Oggi ho una scuola calcio, mi occupo dei bambini perché mi piace e mi rende indipendente. Fare l’allenatore ad alto livello ti costringe a stare lontano da casa e non mi andava. Non è detto che un calciatore debba fare per forza l’allenatore ed essere anche bravo. Maksimovic-Koulibaly e Manolas? Gattuso non guarderà in faccia a nessuno, chi merita giocherà. Non è il nome che farà la differenza nelle scelte dell’allenatore”.