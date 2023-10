Frattesi: "Dispiace per Tonali e Zaniolo, contro l'Inghilterra una sfida. Spalletti? Ecco che tipo di allenatore è..."

Notizie Calcio – Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni della Rai nel post gara di Italia-Macedonia, vinta per 4-0 dagli azzurri:

“Quattro gol in tre partite? Bisogna essere sempre concentrati e lavorare al 100% perché il lavoro paga sempre. In partita in corso bisogna dare il nostro contributo sempre. Spalletti è una persona che da’ il massimo e pretende il massimo, con lui abbiamo alzato l’asticella.

Tonali e Zaniolo? C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile, soprattutto nelle prime ventiquattro ore, non si fa di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me l’hanno insegnato da bambino.

L’Inghilterra a livello di singoli è superiore a noi ma in campo si va in 11. Come si ferma Bellingham? Credo sia insieme a De Bruyne il centrocampista più forte, unisce qualità con la fisicità che c’è adesso. Ma le sfide ci piacciono”.