Francini: "Rrahmani? C'è un errore che ha commesso spesso quest'anno, ve lo spiego"

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa, Giovanni Francini:

“Il pareggio con il Frosinone non ci voleva, soprattutto con i contemporaneoi pareggi delle dirette concorrenti. C’è una differenza notevole tra Napoli e Frosinone ma forse le motivazioni hanno fatto la differenza. Nel primo tempo si poteva fare una goleada poi è emerso il solito problema di come si prendono i gol. Da quello che dicono De Laurentiis vuole mettere bocca su tutto quello che riguarda il lavoro di un tecnico e per questo gli allenatori spesso restano a Napoli massimo due anni. Errore di Rrahmani? Quello che pensa solo alla palla senza sentire l’attaccante avversario è un errore che quest’anno ha commesso spesso. L’anno scorso non avremmo preso un gol del genere"