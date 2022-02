Foschi ricorda Zamparini: "Personaggio particolare ma straordinario. A Palermo tanta beneficenza, e quegli esoneri..."

Napoli Calcio - L’ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni con Zamparini, siamo passati dal Venezia a Palermo portando i rosanero in A e in Europa, mi ha dato l’opportunità di vivere il grande calcio. Con il Palermo, dopo il Mondiali del 2006, eravamo forse la squadra tra le meno “nobili”, più rappresentata da Campioni del mondo. Penso a Barone, Grosso, Zaccardo, Barzagli, prima Toni, poi anche altri campioni come Cavani, Dybala, Pastore, Ilicic. Abbiamo fatto grandi risultati e lui si è diverto molto.

Zamparini era un personaggio particolare, se si perdeva erano cavoli amari, quando si vinceva tutto si ricomponeva, era un uomo straordinario, a Palermo ha fatto tanta beneficenza. Maurizio era un uomo favoloso. Vero, aveva poca pazienza con i tecnici… anche con Guidolin, che ha vinto tanto con lui.

Il campionato? Il Napoli per me è in piena corsa, l’Inter la squadra da battere, la Juve è tornata forte, nella lotta al quarto posto metto anche la Roma. Fino a due anni fa vinceva sempre la Juve, ora c’è più equilibrio, calcisticamente ci stiamo divertendo.

Il ritorno di Balotelli in Nazionale? Non amo i calciatori “pazzi”. Lui è un grande giocatore – chiude Foschi – ma non è quel professionista che amo avere nelle mie squadre”.