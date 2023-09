Foschi: "Napoli, mi convinci ancora anche dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – L’ex ds Rino Foschi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”:

"Il Napoli visto finora mi convince molto, nonostante la sconfitta con la Lazio. Gli azzurri hanno riconfermato i big, anche se è andato via un grande allenatore. Ora Garcia deve solo un po' ambientarsi, ma il Napoli farà un altro campionato di assoluto livello. Poi se riuscirà a vincerlo questo non lo so, perché le altre si sono rinforzate molto bene. Gli azzurri restano comunque tra i favoriti. Ripetersi in una doppia vittoria è difficile per tutti, ma il Napoli ha tutte le carte per poterlo fare.

Purtroppo ha un nuovo allenatore, che deve ricostruire certe dinamiche. Non è una questione di abilità ma di abitudine. Se fosse rimasto Spalletti, il Napoli avrebbe già potuto vincere anche questo campionato. I paragoni sono sbagliati, ma fanno parte del gioco. Quindi non bisogna storcere il naso, chiunque sarebbe arrivato avrebbe ricevuto le prime critiche al passo falso numero uno. Avrà il tempo per confrontarsi con il pubblico, ora le critiche sono ingiuste. Genoa-Napoli? Sarà battaglia vera, le passeggiate ormai non esistono più per nessuno".