Foschi: "Dybala al Napoli? Ero già avanti con la Juve, mi sono un po' pentito"

L’ex ds del Palermo, Rino Foschi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Dybala è sicuramente il calciatore che farebbe fare al Napoli il salto di qualità. Andrebbe convinto un pochettino, ma per il Napoli sarebbe un grande colpo. Giuntoli potrebbe fargli un po’ di corte, sarebbe grandioso. Confesso che, tra l’altro, Dybala al Napoli era il sogno di Zamparini, io però ero già avanti con la Juve, e ti dico che mi sono anche un po’ pentito… Conoscendo il giocatore sono convinto che a Napoli si troverebbe meravigliosamente.

Il suo campionato? Lui è stato fondamentale al ritorno, è giocatore un po’ fragile e ha bisogno di Napoli, come Napoli ha bisogno di lui. Cristiano Giuntoli deve fare il massimo, in un modo o nell’altro bisogna fare di tutto, lo stipendio non è quello che si dice, sogno di vederlo in azzurro, sarebbe un colpo anche più grande di quando arrivò Cavani. Il tetto ingaggi del Napoli? Mi rendo conto, capisco il ridimensionamento ma si deve sognare, sarebbe il colpo scudetto, ne sono assolutamente convinto. Certo, ci sono club interessati a lui come Inter e Milan: se i nerazzurri cedono una punta, allora prendono Dybala. Il Napoli deve essere bravo ad approfittare di questa situazione ed inserirsi.

Il calcio italiano? La serie B è diventata una A2, con gruppi stranieri che sono entrati in campo, la A negli ultimi anni si è livellata, in questo calciomercato abbiamo capito che ci saranno molti parametri zero, è diventato un lavoro difficilissimo, tra pochi giorni bisogna completare le rose. La A, però, è più bella così…"