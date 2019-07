Il Dott. Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, parla in conferenza stampa dal ritiro in Trentino per presentare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Cambio utilizzatore? La possibilità c'è solo ed unicamente attraverso il trasferimento digitale tra due tessere fidelity. Gli abbonati avranno accesso gratuito agli allenamenti che si terranno durante l'anno al San Paolo".