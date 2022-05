Formisano: "Napoli unica squadra ad avere sulla maglia l'azienda più grande al mondo, in Lega si studiano nuovi orari per le partite"

Napoli Calcio - Alessandro Formisano, Head of Operations, Market and Sales della SSC Napoli, è intervenuto al convegno “Calcio e neoliberismo” come riporta Il Napolista. Ecco le dichiarazioni del dirigente azzurro:

Il risultato del brand deve essere legato al valore e slegato dal risultato sportivo. Quello che noi abbiamo costruito in questi anni dal 2006 è un principio di valore. Il tifoso non deve offendersi se viene chiamato anche cliente: è una sua tutela. Il Napoli, negli anni, ha sempre realizzato delle operazioni di co-branding: non realizziamo semplicemente un gadget ma un prodotto che ha la dignità del prodotto. Siamo l’unica squadra che ha l’azienda più ricca al mondo, Amazon, sulla maglia. Proviamo a differenziarci, a fare qualcosa di diverso: è così che creiamo valore»

Formisano ha raccontato le strategie del club per avvicinare l’enorme bacino d’utenza potenziale del Napoli:

«Il bacino d’utenza è una questione delicata ovviamente. Io sostengo da tempo una teoria non scientifica che vede sostanzialmente tre cerchi concentrici di tifosi. Quelli più vicini all’epicentro della passione, che sono i più caldi, disponibili, inclini alla spesa, che possiedono un abbonamento a un broadcaster, che vengono allo stadio. Poi c’è un cerchio di mezzo, fatto di persone che guardano solo attraverso i broadcaster. I cerchi più lontani seguono le gesta del club ma non in una maniera così vicina, e vanno fidelizzati. La storia recente dice che la fidelizzazione oltre l’Italia passa attraverso tournée, esibizioni…e negli ultimi anni non è stato possibile»

L'Head of Operations, Market and Sales della SSC Napoli Alessandro Formisano ha svelato una novità allo studio in Lega Calcio.