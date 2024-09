Fontana: "Possibile mossa inedita per Juve-Napoli, ma tutto dipende da Rafa Marin"

Ultimissime Calcio Napoli- Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato come riportato dal seguente comunicato stampa:

“Conte ha a disposizione diverse variazioni, perché le caratteristiche dei singoli te lo consentono, ma ha bisogno comunque di lavorarci. Questi calciatori non li ha mai avuti e il mercato si è concluso prima delle nazionali. Serve tempo, ma vincere favorisce questi meccanismi. Il centrocampo e la buona prestazione di Anguissa e Lobotka? C’era il dubbio se questo schieramento favorisse Lobotka e Anguissa, però gli aspetti mentali per me sono determinanti e credo che non sia una semplice coincidenza il fatto che ci siano in panchina le alternative. In questo modo, si alza il livello di attenzione e di competizione. A centrocampo c’è tanta concorrenza, si è alzata l’asticella e la prestazione di Cagliari lo dimostra. Il risultato è sproporzionato rispetto alla partita, ma nel momento cruciale sono venuti fuori i campioni.

Centrocampo più solido o questo undici contro la Juventus? Credo che sia opportuno capire quello che pensa Conte, ma penso che continuerà a lavorare in questo senso. L’alternativa a Mazzocchi potrebbe essere Di Lorenzo, ma tutto dipende dalla crescita di Rafa Marin. Mazzocchi in qualche situazione è poco pulito, ma è un soldato e questo tipo di atteggiamento piace molto a Conte. Questa squadra volentieri si sporca le mani adesso. Il risultato col Cagliari è stato importante, ma eccessivo rispetto alla partita.

Buongiorno? Non fa rimpiangere Kim, si vede che ha una qualità immensa, anche a livello di personalità. E’ un leader. Meret sta facendo delle grandi prestazioni e queste sono risposte che portano a un comune denominatore: Conte, che sta facendo un lavoro impressionante sulla struttura morale della squadra. Da qui vengono fuori anche le buone prestazioni dei singoli come Meret, Anguissa e Di Lorenzo. Non so come è stata giudicata la partita del capitano, ma lui è un calciatore impattante e completo. Non è solo un braccetto, ma è un tuttocampista. E’ un calciatore moralmente ritrovato e, grazie a Conte, il Napoli ritrova il suo capitano e un calciatore di spessore.

Lukaku e Kvaratskhelia? Si completano, la giocata col Parma restituisce l’importanza del belga in questa squadra. Il duello fisico è difficile con lui, ma non è solo quello: non invita solo il suo avversario al duello corpo a corpo, ma è uno che ha alternativa nella testa, è determinante nei momenti di difficoltà. Sai che hai uno che sorregge l’urto di una squadra intera. E’ fondamentale per il gioco che sta portando avanti Conte”.