Fontana: "Napoli, che errore se vendi lui a centrocampo: ce ne sono pochi simili"

Notizie Calcio - In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse Gaetano Fontana, tecnico della Turris, ed ex calciatore, tra le altre, di Catanzaro, Juve Stabia, Ascoli, Fiorentina e Napoli. In questa lunga intervista, Fontana si è espresso sulla scelta di Rudi Garcia per la panchina del club partenopeo, sulla possibile cessione di Zielinski e sul rendimento di Raspadori.

Per il dopo Spalletti il Napoli ha ufficializzato Rudi Garcia nelle vesti di nuovo allenatore, cosa ne pensa della scelta del tecnico francese?

“Rudi Garcia è un allenatore importante, un professionista indiscusso. Alle spalle ha una carriera di grande livello e anche nella sua parentesi italiana alla Roma ha fatto benissimo, facendo vedere un calcio dinamico e propositivo. Ha un vissuto significativo anche in campo internazionale. Per il Napoli è un buon profilo, chi l’ha scelto avrà sicuramente le sue ragioni. Quella che lascia Spalletti è sicuramente un’eredità importante. Al di là di chi andrà via durante il mercato, c’è un gruppo di lavoro solido. Molto, poi, dipenderà dalle scelte della società in questi mesi”.

Si parla di una possibile cessione di Zielinski, direzione Lazio. Lei si priverebbe del centrocampista polacco?

“Sono innamorato di Zielinski, è un ottimo calciatore sotto tutti i punti di vista. Ha qualità di non poco conto e fa quasi sempre la differenza in campo. Probabilmente, manca un po’ dal punto di vista della continuità. Se migliorasse sotto questo aspetto, diventerebbe un giocatore universale e non avrebbe pari nel suo ruolo. Cederlo sarebbe un errore, perché in Europa faccio fatica ad individuare un profilo con doti simili”.

Tra i protagonisti della partita di ieri tra Italia e Olanda in Nations League c’è stato Giacomo Raspadori. Il prossimo anno può ritagliarsi un ruolo da protagonista secondo lei?

“Raspadori è un calciatore dalle potenzialità importanti e con grandissime doti tecniche. A Napoli, probabilmente, è stato penalizzato dal modulo e dal tipo di gioco attuato da Luciano Spalletti. Quando, dopo il mercato, è andato a delinearsi l’undici ideale del tecnico toscano, Raspadori ha trovato poco spazio, ma il suo apporto è stato comunque determinante. Ha fatto bene quando chiamato in causa, soprattutto in Champions. Insieme a Simeone ha svolto un ruolo decisivo nel periodo di assenza di Osimhen. Insomma, è stato un gregario di assoluto livello. Nella prossima stagione punterà sicuramente ad avere un miglior minutaggio e un ruolo più rilevante”.