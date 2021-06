Fontana: "L'anno scorso Giuntoli mi ha contattato per la panchina della Primavera del Napoli ma poi ha fatto altre scelte. Accetterei se ci fossero le condizioni giuste"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore.

"Ho scritto un libro sul 4-3-3, il numero 7 della collana. Zeman? L'ho vissuto da avversario in campo e da allenatore, lui ha dato tanto per il 4-3-3 e poi altri hanno portato novità intese come idee. Ovviamente ci sono anche citazioni per Sarri, Mancini e per Guardiola. Italia-Belgio sarà una partita completamente diversa rispetto a Italia-Austria. Con il Belgio sarà una gara differente perché siamo anche in quella fase in cui devi fare qualcosa per vincere la partita, senza aspettare i rigori. Mancini ha restituito un'Italia bella da vedere e anche concreta.

Allenare la Primavera del Napoli? Ci stiamo rincorrendo da almeno 4 anni e non è mai stato possibile. Lo scorso anno sono stato contattato da Giuntoli che poi ha fatto altre scelte. A oggi nessuno mi ha chiamato. Se accetterei? Certo, nella misura in cui ci siano le condizioni favorevoli per fare buone cose. Il Napoli dal punto di vista professionale è una mia debolezza, ho fatto una scelta in tempi non sospetti quando dalla Serie A passai alla Serie C. Rifarei lo stesso ma bisogna capire bene cosa si vuole, quando lavoro cerco di farlo per ottenere il massimo. Cosa serve per completare il centrocampo? Andrei a puntellare la difesa io onestamente, se dovessi intervenire in maniera forte. Quel reparto ha avuto incostanza".