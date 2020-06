Fontana: "Demme l'ago della bilancia per il Napoli di Gattuso. Conte? Se non cambia, avrà difficoltà"

Ultime calcio Napoli - Gaetano Fontana è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Fontana

"Conte lancerà Eriksen, fino a questo momento, per scelta tecnica ha sempre evitato di mandarlo in campo. Demme? Lui è stato il calciatore chiave: non essendo un nome eclatante, è arrivato a fari spenti ma si è imposto alla grande. Gattuso è sempre stato bravo ad imbavagliare la formazione di Conte che, se non dovesse cambiare, avrà difficoltà questa sera".