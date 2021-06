Fontana a CN24: "L'Italia ricorda il Napoli di Sarri. Demme? Sta bene in questa rosa ma dipende da Spalletti"

Napoli Calcio - Gaetano Fontana intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' un'Italia che mi ricorda il Napoli di Sarri. La filosofia calcistica che voleva portare Mancini era fatta di possesso palla e costruzione di gioco. Ha inserito protagonisti principali che si adattano al gioco. Centrocampo a due del Napoli? Se vuoi fare un calcio di possesso e propositivo, serve un calciatore in grado di saper comunicare con Fabian ma essere in grado anche di recuperare palla. Serve rispettare quelle che saranno anche le volontà di Spalletti. Demme? In questo Napoli ci sta bene, ora serve capire quali sono i capisaldi espressi da Spalletti e quali possono lasciare la città partenopea".