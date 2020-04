Fondazione Cannavaro-Ferrara, splendida iniziativa: all'asta maglie per aiutare le famiglie bisognose, tanti campioni uniti per Napoli. C'è anche Insigne

Ultime notizie Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In questo momento così difficile la priorità è di superare questa pandemia e con la nostra fondazione, la “Cannavaro Ferrara”, abbiamo riflettuto sulle necessità primarie del nostro territorio cercando la priorità. Parlandone con Fabio e Paolo (i fratelli Cannavaro, ndr), abbiamo pensato che fosse necessario acquistare beni di prima necessità per le famiglie napoletane. Per fare questo abbiamo donato maglie importanti per noi alla nostra fondazione e tali maglie saranno messe all’asta. Il ricavato sarà poi speso per acquistare beni per le famiglie napoletane. Hanno partecipato tanti calciatori napoletani, anche alcuni che non hanno mai giocato a Napoli. Ci sono Immobile, Insigne, Donnarumma, Borriello, Criscito e tanto altro. Tutti ragazzi o cresciuti a Napoli o che hanno giocato in azzurro, in ogni caso mai come ora vanno azzerate le divisioni. Hanno risposto tutti alla grande. Tutti si priveranno ad una maglia a cui sono particolarmente legati ma la finalità è troppo importante. Metterò all’asta la maglia del mio debutto in Nazionale, giocai contro Maradona e mi diede la sua maglia a fine gara. All’asta metterò proprio quella maglia di Diego. L'iniziativa si chiama "Io sto vicino a te". Insigne capitano del Napoli fino a fine carriera? Mi farebbe molto piacere, credo che sia un suo desiderio. Non è facile giocare da napoletano a Napoli, il suo apporto alla causa non è mai mancato".