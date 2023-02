Foja: "Un omaggio religioso a Maradona nel concerto che chiude un ciclo"

Ultime notizie Napoli - Per tutti gli appassionati dei Foja, l'appuntamenton è alle 21 al Bellini per l’ultima tappa di “Miracoli e rivoluzioni”, il recente album della band guidata dal cantautore e disegnatore Dario Sansone. In un'intervista all'edizione oggi in edicola de Il Mattino, hanno svelato:

I tifosi del Napoli fibrillano per il campionato degli azzurri. Celebrate il ricordo di Maradona con “’A mano ‘e D10S”?

«È inevitabile. Sarà un frammento religioso dello spettacolo».

Sansone, con quali prospettive ritornate sul palco napoletano?

«Questo concerto è uno spartiacque. Chiude non solo latournée italiana, in attesa dell’estate, ma stabilisce un cambiamento nella nostra storia poiché Ennio Frongillo lascia il gruppo. Via via scopriremo il suono che i Foja avranno domani».

Siete tra i simboli recenti di Napoli. Sentite questa responsabilità?

«Ogni napoletano, per noi, ha una responsabilità: rappresentare in ogni gesto la sua appartenenza, sia egli un artista in vista o un debuttante, o che abbia comunque una immagine riconosciuta. Essere napoletani è complesso».