Fogliamanzillo a CN24: "Samardzic e Barak non spostano gli equilibri. Traorè? Mi piace ma ho un dubbio"

Mario Fogliamanzillo, operatore di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sembrava tutto fatto per Samardzic ma conoscendo l'entourage del calciatore, la settimana scorsa dissi di andarci piano conoscendo anche le tempistiche del Napoli. Più giorni passano più è difficile che la trattativa si concretizzi. E' un ottimo calciatore ma non lo reputo un calciatore che sposta gli equilibri di una squadra.

Traorè è un buon calciatore che ha fatto bene in Italia e sarei contento se arrivasse, ma lui è destro e gioca a sinistra ma li abbiamo Kvara. Ho difficoltà ad immaginarlo nel ruolo di Lozano dello scroso anno anche se lo reputo un ottimo calciatore.

Con il nome di Barak mi sembra di tornare indietro nel tempo quando il Napoli lo aveva puntato dal Verona. Buon calciatore ma non uno che potrebbe risolvere i problemi del Napoli e secondo me non ha i numeri per sostituire Zielinski. E' un nome che non mi entusiasma al contrario di Traorè che qualcosa potrebbe dare agli azzurri. Sarei contento che l'ex Sassuolo arrivasse ma non vorrei che si prenda per sostituire per sostituire qualcuno che andrà via a giugno.

Ho visto facce troppo sconfortate a Torino, annche quella di Mazzarri nel gabbiotto in tribuna. Spero tanto che non sia così, ma non vorrei che il Napoli abbia imboccato un tunnel senza uscita. Mi auguro che ci sia una reazione e sabato incontriamo una Salernitana molto viva che nonostante i limiti lotta su ogni pallone.

Questo Napoli potrebbe andare in difficoltà anche contro i granata che sono in salute nonostante la classifica".