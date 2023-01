Fogliamanzillo a CN24: "Il peggiore calciomercato invernale degli ultimi anni. Napoli? Restano tutti, c'è voglia di vivere un sogno"

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Fogliamanzillo sul calciomercato

"A Milano è tutto tranquillo. Ci sono movimenti in serie C ma niente di più. Il peggiore degli ultimi anni. Uscite Napoli? Non mi aspettavo altre uscite, è vero che qualcuno ha manifestato la voglia di giocare ma vivere questa avventura in questa stagione è bello ed ha prevalso. Cheddira? Guardiamo prima gli attaccanti del Napoli del prossimo anno e poi ne parliamo. Vale la categoria massima, cresce sempre più. Hai possibilità e lo prendi. Lo valuti, nella crescita e poi decidi. Più attaccanti hai e meglio è. Dirigenti Napoli? Non ho visto nessuno qui".

