Fogliamanzillo a CN24: "Garcia e il Napoli separati in casa, si può rovinare la stagione. All'estero il calcio italiano ha credibilità zero"

Napoli - L'agente Mario Fogliamanzillo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live":

"Non è scoccata la scintilla tra il gruppo e Garcia, è questo il reale problema del Napoli. C'erano già state avvisaglie all'inizio. In giro non c'è molto eccetto Antonio Conte. De Laurentiis deve trovare qualcuno che riesca a ritrovare il feeling tra la guida tecnica e il gruppo. Ora si continua così da separati in casa. Potrebbero essergli state date tre partite, ma se perdi a Berlino e in casa con il Milan rischi di rovinare la stagione. Il calcio italiano non aveva bisogno di uno scandalo del genere come calcioscommesse. All'estero il calcio italiano ha una credibilità pari allo zero, adesso ancora di più rispetto a prima".