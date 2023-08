Fogliamanzillo a CN24: "Gabri Veiga grande talento ma forse non funzionale al Napoli. L'assenza di Anguissa mi fa pensare ad un colpo alla Koopmeiners"

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ (condotto da Vincenzo Credendino e Ciro Novellino) in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho visto già altre volte saltare un affare per le commissioni da dare agli agenti. Gabri Veiga è un grande talento, che sarebbe stato funzionale al Napoli non lo so. Un giocatore che, potenzialmente, è un vero talento ma forse, nell'economia della squadra, al calcio Napoli, in questo momento, servirebbe un giocatore con caratteristiche diverse. Considerando che Anguissa per 2 mesi sarà out per la coppa d'Africa, servirebbe un calciatore con quelle caratteristiche: Koopmeiners sarebbe l'ideale. Operazioni come Gabri Veiga-Al-Ahli ti cambiano la vita.

Regolamentare l'Arabia? Differire le clausole sarebbe la strada giusta, so per certo che qualche squadra lo sta già facendo. La chiusura del mercato arabo dovrebbe esserci nello stesso giorno di quello d'Italia, Spagna e le europee. Dopo è impossibile sostituire un calciatore importante della rosa.

Cajuste? Se dovessi limitarmi a parlare di lui nei 45 minuti di Frosinone peccherei di dilettantismo. Anzi, una cosa che ho notato è che non è in condizione fisica ottimale. Nei movimenti mi ha impressionato, è un calciatore che si butta dentro e si propone sempre. Secondo me potrà diventare un giocatore importante. Potrebbe fare anche il sostituto di Lobotka ma avere un altro centrocampista forte fisicamente sarebbe importante. Uscito Kim è entrato Natan, nell'immediato non possiamo dire che il Napoli si sia rinforzato. Stesso discorso Ndombele-Cajuste, anche se lì il discorso è leggermente diverso".