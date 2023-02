Fogliamanzillo a CN24: "Capolavoro Napoli, ADL non costretto a cedere Osimhen ma se dovesse arrivare un'offerta da 130mln..."

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mario Rui, il professore, ha un piede delicatissimo ma in base alle gare, Spalletti sceglie tra lui e Olivera. Quando c'è da spingere, l'educatissimo piede di Mario Rui fa la differenza. De Laurentiis? Ormai è presidente da tantissimi anni e non è un o sprovveduto quando vende i giocatori. Ha detto una sacrosanta verità e non ha necessità di vendere. Osimhen cresce sempre di più e vale dai 130 mln in su. De Laurentiis ha voluto puntualizzare che, rispetto a tutte le squadre italiane, non ha problemi di bilancio e quindi non è costretto a cedere. Poi se dovesse arrivare un'offerta del genere, allora il discorso cambia. In passato ha commesso qualche errore con la mancata partenza di qualche tassello, chiedendo in più. Oggi non deve provare a trattare se dovesse arrivare una proposta indecente, poi toccherà allo scouting. Quello di questa stagione è un capolavoro".