Fofana e il futuro: "Ho fatto la mia scelta, voglio andare al Lens. Ringrazio l'Udinese"

Seko Fofana ha fatto la sua scelta, vuole il Lens. Ad affermarlo è stato lo stesso centrocampista in uscita dall'Udinese e al centro di molte voci di mercato, anche relative alla Serie A, ai microfoni de L'Equipe: "Mi interessa molto questa opportunità, ho parlato con i dirigenti del Lens e con alcuni giocatori come Leca e Cahuzac: mi hanno subito convinto. Ho ricevuto tante richieste ma la mia scelta è stata immediata. Mi sono chiesto quali fossero i miei desideri e voglio tornare in Francia. Ho visto le partite del Lens e voglio portare a questo club la mia esperienza. Ringrazio l’ Udinese, lì ho passato 4 anni, è andata bene, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo salvezza. Spero che i due club troveranno presto un accordo. Ad oggi la mia scelta è fatta ed è il Lens".