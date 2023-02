Focolari: "Napoli, scommetti 30 milioni su Zaniolo! Tridente da Man City con Osimhen e Kvara"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista:

"Nel dominio del Napoli ci vedo molte cose, non solo il lavoro di Giuntoli e Spalletti. C'è soprattutto il lavoro del presidente De Laurentiis, che non è amato, ma sta facendo cose importantissime. In estate tutti pensavamo che stesse smobilitando la squadra, prendendo calciatori sconosciuti. Un georgiano e un coreano che giocava in Turchia: nessun razzismo calcistico, ma tutti pensavamo fosse una 'mezza sega'. E invece giù il cappello per quello che sta facendo il Napoli, per davvero. Poi va detto che tutte le altre concorrenti giocano a sprecare occasioni su occasioni. Il campionato è finito, non c'è storia: neanche il Napoli da solo riuscirebbe a perdere questa corsa al titolo... Osimhen? Anche qui ci sono i meriti di De Laurentiis, che resta simpatico a pochi, ma che compra calciatori come questo. Va via Cavani e arriva Higuain, va via Higuain e così dicendo. De Laurentiis fa colpi veri, pagando fior di milioni. Osimhen è un giocatore fortissimo. Zaniolo e Spalletti? Sarebbe l'allenatore giusto per metterlo sulla retta via. Zaniolo è un potenziale fenomeno, ma Mancini glielo disse in faccia: deve imparare anche a giocare a calcio. Io se fossi il Napoli, 30 milioni li scommetterei su Zaniolo. Se vinci una scommessa del genere... Con Osimhen, Kvaratskhelia e Zaniolo, è una roba da Manchester City. Osimhen e Haaland? C'è solo il nigeriano dietro Haaland, che resta il migliore al mondo. Poi dopo non vedo campione in fase di ascesa".

