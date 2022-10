Focolari: "Kim non è uno che prende per mano la squadra, assenza di Rrahmani pesante"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista:

"L'assenza di Rrhamani sarà pesantissima. Nonostante il rendimento pazzesco del Napoli, qualche dubbio in difesa me lo lasciava comunque. Ora bisognerà vedere se Ostigard sarà all'altezza. Kim è uno che fa il suo compito, ma non è il giocatore che prende per mano la squadra. E potrebbe essere un problema. Se così fosse, il Napoli dovrebbe vincere segnando un gol in più dell'avversario... Roma-Napoli e le assenze di Dybala e Rrhamani? Beh, quella di Dybala sarà un'assenza devastante per la Roma. L'argentino ha messo la firma su 7 degli 11 gol segnati dai giallorossi. La Lazio? Sta dando segnali da Sarri, sta facendo cose incredibili a Roma. Quello di Firenze è il terzo 4-0 consecutivo... I biancocelesti giocano benissimo, ma a Napoli lo sanno bene: il secondo anno di Sarri porta sempre dei risultati clamorosi. E poi la Lazio ha dei calciatori importantissimi: Milinkovic-Savic in questo momento è il miglior giocatore del campionato. Questo Napoli però mi sembra molto più forte del Napoli di Sarri. Osimhen è mancato per un mese e nessuno ne ha sentito la mancanza. Ai tempi di Sarri sarebbe stata una cosa impensabile. Questo Napoli fa e deve far paura a chiunque".