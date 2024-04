Focolari annuncia: "Ne sono sicuro, è lui il nuovo allenatore del Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Scambio Immobile-Simone? Ci guadagnerebbero tutti, dai due club ai due calciatori. Immobile è un campione, ma gli infortuni lo hanno depotenziato nell’ultimo periodo. A Napoli può rilanciarsi dopo un anno di crisi, tornerebbe nella sua casa e avere l’ultimo sussulto della sua carriera. Simeone alla Lazio ritroverebbe Tudor, che lo ha esaltato come nessun altro. E nuovamente con lui sarebbe un rilancio importante. Il futuro del Napoli? Italiano sarà l’allenatore, ne sono sicuro. Andrà via dalla Fiorentina e cercherà il salto in una squadra più importante. Altrimenti, perché andare via da una piazza che lo ama. Ha già avuto contatti importanti e avrà già un accordo di massimo".



"Poi non so se sarà l’allenatore giusto per il Napoli, Italiano è uno strano: alterna grandi cose a momenti difficili da spiegare. I pro sono più dei contro, però. Poi andrà visto come impatterà il rapporto con De Laurentiis che è uno vulcanico e con la piazza che ha un palato molto fine. Un ritorno di Sarri? A Napoli c’è ancora una grande stima di Sarri, ma il suo ultimo anno alla Lazio è stato imbarazzante per scelte e gioco noioso. Non vorrei che anche lui fosse arrivato al tramonto della sua carriera. Al Napoli non lo prenderei mai, i cavalli di ritorno sono sbagliati. E poi la sua grande verve ormai è superata, gli azzurri devono andare su allenatori giovani come Thiago Motta, Pecchia o Palladino”.