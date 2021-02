Floro Flores: "Le critiche a Gattuso mi scioccano, ma sono mosse da giornalai. I problemi del Napoli sono fuori dal campo: bisogna dimenticarsi il gioco di Sarri"

Napoli - “L’Atalanta è una squadra che dà fastidio a tutte, anche a squadre Europee come il PSG. Ha tanti giovani forti che corrono e giocano molto bene - queste le parole di Antonio Floro Flores, ex calciatore ed allenatore, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Dario Santoro in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. A Napoli stanno subendo più problemi fuori dal campo che dentro. Non è bello vivere una situazione del genere. Quando parti con la difesa a 3 stai già rinunciando a qualcosa in fase offensiva. Non credo, comunque, che il problema sia il modulo. Manca l’atteggiamento giusto in campo. La squadra è in corsa su tutti i fronti, ma la stampa fa i processi alle intenzioni. Se dovessimo vincere il recupero con la Juve, i giornalisti parlerebbero di Scudetto. Per me la squadra non è strutturata per vincere lo Scudetto, può solo fare un buon campionato arrivando tra le prime quattro. Mancanza di gioco? A Napoli bisogna dimenticare il gioco che si è visto con Sarri. Gattuso sta facendo molto bene, nonostante tutti i problemi e le critiche che, personalmente, mi scioccano. Ma le critiche e le richieste di dimissioni arrivano da ‘giornalai’. Lozano prima punta? Sono mesi che ripeto che l’unica prima punta del Napoli è Mertens. Lozano è un giocatore di binario, sta facendo benissimo quest’anno da esterno. Insigne? È, e lo è sempre stato, leader di questa squadra insieme a Koulibaly e Mertens. A Napoli manca gente come Reina e Hamsik, perché aggiungevano qualcosa nello spogliatoio. Portieri? Gattuso preferisce Ospina a Meret non solo per il fatto che giochi bene con i piedi, ma anche perché il colombiano ha personalità da vendere. Genoa-Napoli? I rossoblù sono in netta ripresa da quando è tornato Ballardini, dunque sarà una partita difficile per gli azzurri. Però, se il Napoli gioca da Napoli, non ce n’è per nessuno. Occhio a Destro: ha fatto 8 gol in 8 partite. Zielinski? Sta facendo finalmente una grande stagione, aggiungendo i gol alle prestazioni, prendendosi il pallino del gioco in mano e creando superiorità numerica. Lui, così come Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian sono insostituibili, anche se lo spagnolo non sta facendo un’ottima annata, complice anche il ruolo che gli viene dato”.