Floro Flores: "Diamo tempo a Osimhen, sta bene fiscamente e mentalmente. A Udine l'allenatore mi rovinò la carriera"

Floro Flores è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen non vince le partite da solo, ci andrei cauto. Passiamo dal massacrarlo ad lodarlo in niente. Bisogna dargli tempo, al momento sta bene fisicamente e mentalmente. Tornare indietro non andrei mai più a Udine, l’allenatore mi ha rovinato la carriera perché potevo dare di più, a Genova avevo fatto 10 gol in 18 partite. Italiano e Dionisi gli allenatori migliori".