Flachi: "Mertens? Non lo manderei mai via! Il Napoli se vuole fare una cosa bella può..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli se vuole fare una cosa bella può prendere Deulofeu e confermare Mertens, Gerard ha le caratteristiche che somigliano a quelle di Dries e quest’ultimo ha carisma e personalità. Tra Udine e Napoli la situazione cambia e ci vuole personalità per certi ambienti, Gerard potrebbe crescere con Dries. Io penso che un club come il Napoli possa tenerli entrambi, e farli coesistere. Deulofeu mi piace tantissimo, ma non si può sapere cosa farà in una piazza come quella di Napoli. Dybala? Un giocatore già affermato, ma Mertens conosce già la piazza e non lo manderei mai via, anche solo per riconoscenza. Non ci sono più giocatori come lui, chi li ha se li tenga”