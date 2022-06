Flachi: "Bernardeschi può rilanciarsi a Napoli. Mi ha impressionato Deulofeu"

Francesco Flachi è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Bernardeschi al Napoli? Sicuramente ha voglia di rilanciarsi perchè non ha trovato la continuità per esprimere le sue qualità nella maniera che tutti ci aspettavamo. Andare via dalla Fiorentina e trovare continuità nella Juve era difficile. Cambiando o avendo più responsabilità vengono fuori tutte le sue capacità.

Deulofeu? A me è piaciuto tanto, mi ha impressionato per le giocate che ha: fare tanti gol in squadre che lottano per la salvezza non è facile. Poi resta da vedere il modulo che adotterà il Napoli per esltare le sue giocate.