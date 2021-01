Fiorentina, Prandelli: "Contro il Napoli voglio vedere lo stesso atteggiamento di Torino altrimenti corriamo dei grossi rischi. Gattuso? Straordinario a recuperare uno come Lozano"

Cesare Prandelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "E' una sconfitta per il calcio italiano la questio Franchi. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona dai valori importanti e con la voglia di investire sulla Fiorentina e le strutture, spero non facciano perdere l'entusiasmo a Commisso perchè sarebbe un autogol clamoroso. Queste cose non devono condizionarci, vorrei rivedere a Napoli l'atteggiamento propositivo di Torino e non di rinuncia. Quando affronti grandi squadre devi affrontarle con la voglia di superare i limiti che possiamo avere. Se difendiamo molto bassi, a Napoli sarà una gara di sofferenza. In Ribery e Callejon abbiamo qualità ed in questo momento devo insistere su questa strada. La presenza della proprietà fisicamente è qualcosa di importante. La presenza di Rocco ti dà carica e stimola, quando ci sono queste presenze i calciatori sanno che devono avere più concentrazione ed attenzione. Sugli infortunati ne saprò di più nell'ultimo allenamento non posso confermare il recupero. Kouamè? Ho sempre speso parole verso di lui positive, è un ragazzo serio che ha voglia di migliorarsi. Noi siamo qui per aiutarlo a miglioare in quelle situazioni che deve capire come lo smarcamento ed il primo controllo. Si può considerare un attaccante moderno che può fare la punta che attacca la profondità oppure esterno. Il Napoli nel complesso gioca insieme da molto tempo e si conoscono bene, hanno qualità tecnica straordinaria. Non dobbiamo abbassarci troppo perchè altrimenti corriamo dei rischi. Due trequartisti domani? Ho l'obbligo di esaltare le qualità di questi ragazzi, il modulo va letto bene altrimenti si crea una spaccatura tra attacco e difesa. Una squadra deve avere un suo assetto preciso. Gattuso è stato straordinario a recuperare Lozano che aveva trovato difficoltà nei primi mesi di Napoli. Rino è stato bravo a motivare i giocatori, nel caso di Lozano gli ha fatto capire che ci sono due fasi. Maradona? Tutti abbiamo speso belle parole. Ha fatto sognare i bambini di tutto il mondo, resterà sempre un icona del calcio. Chi arriva a Napoli e vedere lo stadio intitolato a lui ti fa sempre una certa emozione perchè capisci che lì ha giocato il più grande. Come persona si è fatto volere bene da tutti".