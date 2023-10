Fiorentina, Pradè: "Napoli? Non meritava di perdere col Real Madrid, ma non abbiamo paura! Sarà dura"

Il ds Daniele Pradé ha commentato così il pareggio contro il Ferencvaros ai canali ufficiali della Fiorentina.

"Abbiamo approcciato male la partita contro una squadra ben organizzata e con ottimi elementi. Con i cambi siamo stati devastanti. C'è rammarico ma dall'altra parte si pensa che si poteva anche perdere. Ci teniamo la reazione e ci farà d'esperienza per la prossima".

Il Ferencvaros aveva studiato bene la Fiorentina.

"Dejan è un ottimo allenatore, ci è venuto ad aggredire alto. Noi ci siamo svegliati quando abbiamo preso il secondo schiaffo. Avevamo pareggiato all'ottantesimo, annullato per fuorigioco, poi abbiamo pareggiato quando mancavano 4-5 minuti. Oggi Nico è stato sfortunatissimo, poteva giocare altre 10 ore e non avrebbe fatto gol"

La prossima sarà al Maradona contro il Napoli.

"Cerchiamo di recuperare la stanchezza. Siamo in tanti e giocheremo una partita dura contro una squadra che domenica non meritava di perdere contro il Real che lo scorso ha vinto il campionato. Ma noi andremo a fare la nostra figura: paura di nessuno rispetto per tutti"