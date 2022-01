Fiorentina, Nastasic: "Partita pazzesca, non abbiamo mai mollato"

Ultime notizie calcio Napoli - Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone:

"E’ stata una partita pazzesca, penso che abbiamo giocato un grandissimo primo tempo e alla fine del primo tempo sono successe due cose incredibili, ma non abbiamo mollato. Anche nel secondo tempo quando eravamo in dieci, abbiamo giocato bene e alla fine abbiamo vinto una partita molto dura. Abbiamo reagito bene alla sconfitta di Torino, non era facile venire qui e vincere. E questa è la cosa più importante. Ero contento di essere sul campo e aiutare i compagni. Spero di continuare su questa strada. Abbiamo ora il Genoa in casa e vogliamo stare in alto in classifica in campionato”.