Fiorentina, Saponara: "Il mister fin dalla prima giornata ci ha detto di tenere d'occhio il Napoli per il suo gioco"

Napoli calcio - Riccardo Saponara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina, in vista della partita contro il Napoli in programma per domenica 3 ottobre alle ore 18:00.

Fiorentina-Napoli, parla Saponara

Fiorentina-Napoli si affrontano nella 7a giornata del campionato di Serie A, con gli azzurri a punteggio pieno e la viola a quota 12 punti in classifica.

A proposito della sfida col Napoli, Saponara ha dichiarato: "Il mister (Vincenzo Italiano ndr.) ci ha detto fin dalla prima giornata di tenere d'occhio il Napoli per il suo grande gioco, andremo ad affrontare forse la squadra che sta meglio in A. Sarà interessante per capire a che punto siamo e se possiamo competere con squadre di quel livello".