Ancelotti in conferenza: "Approccio nervoso! I rigori li ha visti la Var, Insigne in stato di grazia. Cori contro di me, è una vergogna!"

Ultime Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Serie A, parte la nuova stagione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico della SSC Napoli con la conferenza post partita contro la Fiorentina. La conferenza in diretta testuale di Carlo Ancelotti del Napoli.

"E' stata una partita con poco equilibrio dove la Fiorentina ha fatto meglio nella prima parte. L'abbiamo raddrizzata nel finale. Non molto bene in difesa, molto bene in attacco: dobbiamo bilanciare le due fasi. L'approccio è stato nervoso, abbiamo pressato alti e siamo arrivati alti sugli esterni, come volevamo. Il concetto è pressare alto, è quello che ci può portare dei vantaggi. Alcuni errori in difesa ci sono stati perchè non volevamo commettere altri falli per evitare altre ammonizioni, tipo con Mario Rui.

Condizione? Calciatori un po' stanchi alla fine, ma senza crampi.

Rigori? Non li ho visti. Li ha visti la Var.

Koulibaly e Allan? Manca un po' la condizione dei due calciatori. Sono arrivati in ritardo ma si sono subito messi a disposizione.

Cori di discriminazione territoriale? Ho sentito i cori che hanno fatto a me, erano personali ed è una vergogna. Sono cresciuto con mio papà tifoso della Fiorentina e stimo questa tifoseria. Abbiamo fatto bene delle uscite e da Insigne abbiamo ottenuto ciò che volevamo.

Insigne? E' in uno stato di grazia, può incidere su tutte le partite in questo modo.

Ribery? Rimane sempre pericoloso nonostante i suoi anni. Farà bene qui a Firenze, lo vedo motivato. Credo per lui l'affetto della gente sia importante".