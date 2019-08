Fiorentina, Montella furioso: "Il rigore a nostro favore era netto! Rigore inesistente su Mertens, poi dicono di Chiesa...

Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il rigore a nostro favore è netto, il regolamento è questo, sugli altri episodi non capisco il ragionamento e non andarlo a vedere, l'errore lo accetto, il ragionamento un po' meno".

Trattenuta su Ribery?

"E' sulla linea. Del rigore del Napoli non ne parliamo, poi parlano di Chiesa simulatore, Mertens forse nemmeno lo tocca a Castrovillari. Teniamoci la prestazione con un pubblico eccellente, abbiamo giocato alla pari col Napoli e meritavamo qualcosa in più".

La difesa va registrata?

Sugli episodi arbitrali?

"Non capisco perché non di vadano a vedere gli episodi, per me è inesistente quello su Mertens e l'altro è fallo netto sulla linea, ma vallo vedere e togli tutti i dubbi. Una gara giocata a quei ritmi, bella così, ci vorrebbe un eccesso di zelo al contrario, me la vado a vedere e mettiamo tutto a posto".