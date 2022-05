Fiorentina, Italiano: "Contro la Roma voglio una viola letale e spietata come col Napoli!"

La Fiorentina verso il match con la Roma. L'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto facendo riferimento alla sfida col Napoli:

?"Veniamo da quattro sconfitte consecutive, 3 in campionato e una in coppa. Voglio ritrovare la Fiorentina solida, che era stata capace di fare 6 risultati utili consecutivi prima di questo stop. Una squadra capace di prendere in mano le partite, che comandava il gioco. Vorrei rivedere la Fiorentina di 20 giorni fa, una squadra spietata e letale. In questo finale serve essere concreti, la Fiorentina vista a Napoli può fare tanti punti nelle ultime partite".