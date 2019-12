Fiorentina-Inter, la denuncia di Melissa Satta: "Bimbo interista aggredito in tribuna. Vergognatevi!"

Ultime calcio Napoli - Melissa Satta, moglie di Kevin Prince Boateng, denuncia un brutto episodio su Instagram avvenuto durante Fiorentina-Inter: "Lì in mezzo c'era seduto un bimbo di 10 anni con il suo papà, al secondo gol dell'Inter (quello annullato a Lautaro, ndr) ha esultato insieme al suo papà e i due sono stati aggrediti verbalmente dai 'tifosi' della Fiorentina. Il papà e il bambino sono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina che devo dire si sono comportati benissimo e hanno cercato di tranquillizzare il bimbo, perché la situazione stava degenerando. Io mi chiedo: non vi vergognate a far piangere e spaventare un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore? Mi dispiace ma io non vi chiamo tifosi, i tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti!".