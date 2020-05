Fiorentina, il medico Pengue: "Io tra i contagiati, ho avuto paura. Ripresa dei lavori? Stiamo applicando il protocollo alla lettera"

Ultime calcio - «Non nascondo di aver passato momenti molto difficili, molto pesanti per me e per la mia famiglia, sono stati giorni di paura». Con grande evidente commozione il responsabile sanitario della Fiorentina Luca Pengue ha raccontato ai microfoni del TGR Rai Toscana la sua esperienza con il Covid-19: il medico è stato contagiato a marzo, nello stesso periodo in cui sono risultati positivi al virus anche i giocatori viola Pezzella, Cutrone e Vlahovic, il fisioterapista Stefano Dainelli e altri sette fra dipendenti e loro familiari.

Pengue

Pengue contagiato dal COVID-19