Fiorentina, il dg Ferrari annuncia: "Bove? Ha cambiato reparto, non è più in terapia intensiva"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match casalingo contro l’Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Come sta Bove?

"Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po' di pazienza e un po' di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo".

Non √® pi√Ļ in terapia intensiva?

"E' in un reparto chiamato Utic, sotto rispetto a quella che è la terapia intensiva".

Quanto sarà importante per i ragazzi tornare al Franchi a pochi giorni da quanto accaduto?

"Sarà importante per i ragazzi, per l'affetto che c'è in questo gruppo, per i tifosi e per le tante testimonianze che abbiamo ricevuto in questi giorni e che sono state tutte eccezionali".