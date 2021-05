Fiorentina, Commisso una furia contro i giornalisti: "Vendo il club e torno in America, offese continue a me e la famiglia da un anno"

Serie A - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in conferenza stampa ha avuto un duro scontro con i giornalisti presenti. Ecco alcune dichiarazioni del numero uno viola: “Non sappiamo ancora chi sarà il nuovo allenatore e la squadra. Voglio un allenatore che vince e sarà deciso prossimamente. Ingiurie contro Iachini e sono state dette cose indegne contro di me, la mia famiglia e chi lavora alla Fiorentina. E’ un anno che a Firenze siamo tutti massacrati con i giornalisti. Chi parla in Radio e sui siti della Fiorentina tutti dicono brutte cose su di me, la mia famiglia o i miei calciatori. Abbiamo perso tanti milioni in questi due anni. Ho intenzione di vendere la Fiorentina e tornare in America, venderò la Fiorentina solo ai fiorentini ricchi".